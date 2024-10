Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolto da un’auto. Muore a 62 anni in via Pomposa. È la ventesima vittima da gennaio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesima tragedia della strada e un’altrain bicicletta: la quarta in provincia dall’inizio dell’anno, seconda in città. A perdere la vita ieri mattina Stefan Parashiv, rumeno di 62. Un triste aggiornamento del numero dei ciclisti morti, che sembra divenire sempre più una piaga. Nella stessa viadove il primo dicembre 2022 perse la vita Manuel Ntube, 16, anche luiin bicicletta. Il tragico incidente è avvenuto ieri intorno alle 6.30, dopo la casa per residenza anziani, tra l’intersezione con via dei Tigli e in prossimità dell’azienda ‘Litografia Tosi snc’. Un orario in cui non c’è ancora la luce piena e ieri peraltro anche le condizioni dell’asfalto erano peggiori a causa della pioggia.