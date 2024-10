Ciclismo, start list e favoriti Gran Piemonte 2024: Hirschi per togliere il bis a Bagioli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, scatterà l’edizione numero 108 della Gran Piemonte. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale a livello altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. I top riders non saranno presenti, ma Marc Hirschi cercherà di regalare l’ennesima vittoria stagionale alla UAE Emirates. Lo svizzero proverà a riscattare il secondo posto dello scorso anno ottenuto alle spalle di Andrea Bagioli, pronto a tentare la difesa del titolo con la sua Lidl-Trek. Proveranno a dire la loro anche Romain Bardet e Matej Mohoric. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, scatterà l’edizione numero 108 della. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale a livello altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. I top riders non saranno presenti, ma Marccercherà di regalare l’ennesima vittoria stagionale alla UAE Emirates. Lo svizzero proverà a riscattare il secondo posto dello scorso anno ottenuto alle spalle di Andrea, pronto a tentare la difesa del titolo con la sua Lidl-Trek. Proveranno a dire la loro anche Romain Bardet e Matej Mohoric.

Ciclismo - Gran Piemonte 2024 in tv : data - orario e diretta streaming - 45. Per quanto riguarda lo streaming, la corsa si potrà seguire su Discovery Plus, dalle 14. 45, e su Eurosport 2, dalle 15. La Gran Piemonte sarà visibile in diretta tv su RaiSport, dalle 14. 15 alle 16. . 15 alle 16. 15 alle 16. 50. Domani, giovedì 10 ottobre, andrà in scena la Gran Piemonte ... (Sportface.it)

La Gran Piemonte attraversa il novarese : le strade chiuse - Torna la Gran Piemonte e passa dal novarese. La partenza del tracciato di 182 chilometri sarà il 10 ottobre a Valdengo, nel biellese, per transitare poi nel novarese fino a Borgomanero. Le strade chiuse La corsa passerà intorno alle 13.15 da Carpignano, Vicolungo, poi verso Barengo... (Novaratoday.it)

La Gran Piemonte attraversa il novarese : le strade chiuse - Torna la Gran Piemonte e passa dal novarese. La partenza del tracciato di 182 chilometri sarà il 10 ottobre a Valdengo, nel biellese, per transitare poi nel novarese fino a Borgomanero. Le strade chiuse La corsa passerà intorno alle 13.15 da Carpignano, Vicolungo, poi verso Barengo passando... (Novaratoday.it)