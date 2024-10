Chi è Bob Woodward, il giornalista che sta nuovamente scuotendo la politica americana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bob Woodward, il leggendario giornalista americano noto per aver contribuito a svelare lo scandalo Watergate negli anni '70, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro "War", che promette di rivelare dettagli scottanti sulla politica internazionale americana e sui rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Chi è Bob Woodward Bob Woodward, il cui vero nome è Robert Upshur Woodward, è nato il 26 marzo 1943 a Geneva, Illinois. La sua carriera giornalistica è iniziata al Washington Post, dove è diventato una firma di punta e oggi ricopre il ruolo di redattore associato. Woodward è salito alla ribalta nazionale quando era ancora molto giovane grazie ai suoi reportage sullo scandalo Watergate, scritti insieme al collega Carl Bernstein. Una carriera di successi Nel corso della sua lunga carriera, Woodward ha scritto ben 21 libri sulla politica americana e altri fatti di attualità. Quotidiano.net - Chi è Bob Woodward, il giornalista che sta nuovamente scuotendo la politica americana Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bob, il leggendarioamericano noto per aver contribuito a svelare lo scandalo Watergate negli anni '70, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro "War", che promette di rivelare dettagli scottanti sullainternazionalee sui rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Chi è BobBob, il cui vero nome è Robert Upshur, è nato il 26 marzo 1943 a Geneva, Illinois. La sua carriera giornalistica è iniziata al Washington Post, dove è diventato una firma di punta e oggi ricopre il ruolo di redattore associato.è salito alla ribalta nazionale quando era ancora molto giovane grazie ai suoi reportage sullo scandalo Watergate, scritti insieme al collega Carl Bernstein. Una carriera di successi Nel corso della sua lunga carriera,ha scritto ben 21 libri sullae altri fatti di attualità.

Usa - secondo il giornalista Woodward Joe Biden avrebbe definito Netanyahu : «Un figlio di p…» - Non fare nulla», consigliò Biden a Netanyahu secondo quanto rivelato da Woodward. O ancora, successivamente all’ingresso di Israele a Rafah il premier israeliano fu definito in privato «un fottuto bugiardo», fino alla conversazione di luglio, successiva a un attacco a Beirut da parte dell’Idf, con il presidente Usa che ha sbottato: «Bibi, what the fuck?». (Lettera43.it)