Cherry Bank dona oltre 2.700 libri agli enti pubblici e ai cittadini della Valconca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) oltre 2.700 libri donati a 60 soggetti del territorio della Valconca – tra cittadini, associazioni ed enti pubblici – che per primi hanno aderito all’iniziativa. Bilancio positivo per “RileggiamoCi”, la prima delle iniziative promosse da Cherry Bank per valorizzare il patrimonio di oltre 15mila Riminitoday.it - Cherry Bank dona oltre 2.700 libri agli enti pubblici e ai cittadini della Valconca Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)2.700ti a 60 soggetti del territorio– tra, associazioni ed– che per primi hanno aderito all’iniziativa. Bilancio positivo per “RileggiamoCi”, la prima delle iniziative promosse daper valorizzare il patrimonio di15mila

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cherry Bank lancia l’iniziativa “Rileggiamoci” per dare nuova vita ad oltre 15 mila libri - Cherry Bank scende in campo per promuovere la cultura. In seguito alla fusione per incorporazione dell’ex Banca Popolare Valconca, l’istituto di credito guidato da Giovanni Bossi ha avuto accesso agli archivi della sede di Morciano di Romagna, ritrovando all’interno una vera e propria biblioteca. (Riminitoday.it)