CALCIO SERIE D. Sorpresa Tuttocuoio. Un buon inizio che fa ben sperare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nove punti dopo 5 partite, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Difficilmente in casa Tuttocuoio si poteva immaginare un avvio di stagione simile, con la squadra che ha agganciato la quinta posizione, ossia la zona play off, mettendosi alle spalle autentiche big quali Piacenza e Pistoiese (prossima avversaria in trasferta) Ravenna, e anche il Prato, battuto (1-0) a domicilio proprio domenica con il terzo sigillo personale, arrivato nell’extra tim e finale, di Massaro, e che ha consegnato agli uomini di Firicano (nella foto) i primi punti esterni. Sport.quotidiano.net - CALCIO SERIE D. Sorpresa Tuttocuoio. Un buon inizio che fa ben sperare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nove punti dopo 5 partite, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Difficilmente in casasi poteva immaginare un avvio di stagione simile, con la squadra che ha agganciato la quinta posizione, ossia la zona play off, mettendosi alle spalle autentiche big quali Piacenza e Pistoiese (prossima avversaria in trasferta) Ravenna, e anche il Prato, battuto (1-0) a domicilio proprio domenica con il terzo sigillo personale, arrivato nell’extra tim e finale, di Massaro, e che ha consegnato agli uomini di Firicano (nella foto) i primi punti esterni.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio - il Ravenna vince ancora : reti tutte nel finale - di Manuzzi il rigore che stende il Tuttocuoio - Seconda vittoria consecutiva per il Ravenna dopo quella di San Mauro. I giallorossi tornano al Benelli - dove nella gara d'esordio erano stati sconfitti dal Prato - e piegano 2-1 il Tuttocuoio. Una gara che si sblocca soltanto nel finale: è il minuto 80 quando i padroni di casa riescono a... (Ravennatoday.it)

Calcio - Ravenna a caccia della prima vittoria casalinga in campionato : al Benelli c'è il Tuttocuoio - Il Ravenna è pronto a scendere in campo per la terza giornata di campionato, dove affronterà il Tuttocuoio in una sfida che si preannuncia avvincente. Dopo la convincente vittoria. Entrambe le squadre arrivano all'incontro con 3 punti in classifica, frutto di una vittoria e una sconfitta a testa. ... (Ravennatoday.it)

Calcio serie D. Tuttocuoio - c’è subito bisogno di riscatto - l. Il desiderio di riscatto è l’inevitabile stato d’animo che avvicina il Tuttocuoio alla prima partita casalinga in Serie D. Quella in programma domenica, dove al Leporaia arriva il Progresso, realtà con sede a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Arrivano da una netta sconfitta casalinga ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio. Coppa - finisce subito il cammino del Tuttocuoio - . I 90’ regolamentari (non sono previsti i tempi supplementari) si erano conclusi sull’1-1 ed a scattare per primi in avanti erano stati proprio i neroverdi pontaegolesi con Di Natale, figlio d’arte, allo scoccare della mezzora di gioco. All: Pedrelli. La squadra allenata da Firicano è stata ... (Sport.quotidiano.net)