Biden, 'Milton sarà la tempesta del secolo' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "In meno di 14 ore Milton toccherà terra in Florida. sarà la tempesta del secolo". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden. Quotidiano.net - Biden, 'Milton sarà la tempesta del secolo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "In meno di 14 oretoccherà terra in Florida.ladel". Lo ha detto il presidente Usa Joe

Helene e Milton - un uragano di problemi si abbatte sull’amministrazione Biden-Harris - L’esito delle elezioni dipenderà anche da come Donald Trump gestirà la propria comunicazione sui tragici eventi atmosferici avvenuti fino a questo momento. I due uragani rischiano di rivelarsi come una croce per i democratici e una delizia per i repubblicani. In una zona come quella di Tampa, con maggioranza democratica, il calo della partecipazione potrebbe favorire indirettamente il candidato ... (Secoloditalia.it)

