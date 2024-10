Belen Rodriguez, dopo l’addio all’ingegnere siciliano eccola con un altro uomo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino “il clima non è mai stato così sereno”. Parola del settimanale “Chi” che Belen Rodriguez, dopo l’addio all’ingegnere siciliano eccola con un altro uomo su Perizona.it Perizona.it - Belen Rodriguez, dopo l’addio all’ingegnere siciliano eccola con un altro uomo Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trae Stefano De Martino “il clima non è mai stato così sereno”. Parola del settimanale “Chi” checon unsu Perizona.it

Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Nicola Donadon? Di certo con Angelo è finita - La showgirl è stata vista in compagnia dell’imprenditore nel settore della moda, e i due sono stati immortalati mentre passeggiavano a Milano con la figlia di Belen, Luna Marì. Si era parlato di profonda crisi in estate, poi avevano provato a recuperare ma a quanto pare senza successo. Mentre il rapporto con Galvano sembra destinato a concludersi, l’affetto tra Belen Rodriguez e Nicola ... (Metropolitanmagazine.it)

Belen Rodriguez va a cena con Angelo - poi viene beccata con un altro uomo - Belen Rodriguez va a cena con il fidanzato Angelo Galvano ma poi viene beccata mentre abbraccia un altro uomo L'articolo Belen Rodriguez va a cena con Angelo, poi viene beccata con un altro uomo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Ha un altro uomo”. Belen Rodriguez - dopo Angelo Galvano c’è lui : beccati insieme - Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato scritto sulla showgirl argentina. . Rocco Siffredi dice la sua Belen Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato: chi è A sorpresa Belen Rodriguez avrebbe conosciuto un altro uomo, col quale ha avuto un feeling praticamente istantaneo. E i fan sono rimasti sbalorditi. (Caffeinamagazine.it)