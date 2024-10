Barcellona si fa avanti: vuole organizzare le Olimpiadi 2036, 2040 o 2044 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Barcellona non si vuole nascondere: punta all’organizzazione di un’edizione delle Olimpiadi nei prossimi vent’anni. A dirlo è stato ??David Escudé, Assessore allo Sport della città catalana, che in un incontro con la stampa spagnola ha decisamente aperto sul tema. “Dopo il 1992 – anno in cui la città ospitò le Olimpiadi – la fiaccola olimpica è sempre accesa su Barcellona: non ci precludiamo niente, siamo sempre aperti. Guardiamo alle edizioni 2036, 2040 o 2044?. David Escudé ha poi fatto presente varie cose, fra cui la vocazione sportiva della città iberica: un palcoscenico mondiale in grado di ospitare il calcio, il basket, la F1 e in questi mesi anche la Coppa America di vela. “Ospitare grandi eventi – ha proseguito – porta un certa responsabilità nell’organizzarli, ma poi ti offrono un ritorno incredibile sotto tutti i punti di vista: dal turismo agli sponsor, al brand. Oasport.it - Barcellona si fa avanti: vuole organizzare le Olimpiadi 2036, 2040 o 2044 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)non sinascondere: punta all’organizzazione di un’edizione dellenei prossimi vent’anni. A dirlo è stato ??David Escudé, Assessore allo Sport della città catalana, che in un incontro con la stampa spagnola ha decisamente aperto sul tema. “Dopo il 1992 – anno in cui la città ospitò le– la fiaccola olimpica è sempre accesa su: non ci precludiamo niente, siamo sempre aperti. Guardiamo alle edizioni?. David Escudé ha poi fatto presente varie cose, fra cui la vocazione sportiva della città iberica: un palcoscenico mondiale in grado di ospitare il calcio, il basket, la F1 e in questi mesi anche la Coppa America di vela. “Ospitare grandi eventi – ha proseguito – porta un certa responsabilità nell’organizzarli, ma poi ti offrono un ritorno incredibile sotto tutti i punti di vista: dal turismo agli sponsor, al brand.

