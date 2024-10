Barbara D’Urso è diventata nonna per la seconda volta: è nata la nipotina, ecco come si chiama (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proprio di recente, Barbara D’Urso, tramite le sue storie di Instagram, ha condiviso con i suoi followers un importante traguardo: la conduttrice è diventata nonna per la seconda volta! In quell’occasione, inquadrando il pancione della moglie di suo figlio Giammauro Berardi, Barbara aveva raccontato che insieme stessero andando a fare un po’ di shopping per le bimbe. La seconda nipotina dell’ex volto Mediaset è infatti una femmina, proprio come la prima, nata nel 2022. https://www.donnapop.it/wp-content/uploads/2024/09/Barbara-durso-nipote.mp4 Di recente abbiamo visto la nota showgirl nello studio di Ballando con le Stelle, dove – inaspettatamente – non si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, che – come sappiamo – non ha un bel rapporto con Barbara D’Urso da ormai diversi anni. Donnapop.it - Barbara D’Urso è diventata nonna per la seconda volta: è nata la nipotina, ecco come si chiama Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proprio di recente,, tramite le sue storie di Instagram, ha condiviso con i suoi followers un importante traguardo: la conduttrice èper la! In quell’occasione, inquadrando il pancione della moglie di suo figlio Giammauro Berardi,aveva raccontato che insieme stessero andando a fare un po’ di shopping per le bimbe. Ladell’ex volto Mediaset è infatti una femmina, propriola prima,nel 2022. https://www.donnapop.it/wp-content/uploads/2024/09/-durso-nipote.mp4 Di recente abbiamo visto la nota showgirl nello studio di Ballando con le Stelle, dove – inaspettatamente – non si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, che –sappiamo – non ha un bel rapporto conda ormai diversi anni.

