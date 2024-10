Ilfattoquotidiano.it - Bancarotta Cin, Vincenzo Onorato e i figli patteggiano: per il patron di Moby 3 anni e 10 mesi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)e iAchille e Alessandro hanno patteggiato. I tre erano accusati dinell’indagine che riguarda Cin, la Compagnia Italiana di Navigazione, ammessa al concordato preventivo nel giugno 2021, una procedura fallimentare che si è chiusa tempo fa. L’ex re dei traghetti italiani ediha patteggiato a 3e 10, per i, invece, due(pena sospesa). La richiesta di patteggiamento avanzata dal difensore Pasquale Pantano – che aveva ottenuto il parere favorevole del procura del pm Luigi Luzi (titolare del fascicolo) – è stata ratificata dal gup Luigi Iannelli. Gli, nel corso delle vicende fallimentari del gruppo, come ha fatto notare la difesa, hanno versato somme considerevoli per ripianare i debiti.