Ilgiorno.it - Automobilisti nei guai. Tolte 10 patenti

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo scorso fine settimana a Monza e provincia sono state controllate oltre 1.300 persone e 600 veicoli dalle Compagnie del Comando provinciale con il personale delle Stazioni e i Nuclei operativi e Radiomobili. Tresono stati denunciati in quanto sorpresi a guidare sotto gli effetti dell’alcol e, sempre nell’ambito del Codice della strada, sono state ritirate settedi guida, oltre alle tre per abuso di alcol, due per guida sotto l’effetto di droghe, una a seguito di un incidente stradale con lesioni e una perché scaduta. Sono anche stati fermati amministrativamente tre veicoli, due dei quali non erano assicurati. Grande lavoro per i carabinieri, che hanno anche sanzionato alcune persone per ubriachezza molesta.