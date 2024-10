Arriva in Italia l’uragano Kirk: ecco dove e quando colpirà (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme meteo in Italia per l’uragano Kirk, con il rischio di fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore. Il sistema, declassato a ex uragano, si avvicina dalla zona atlantica, minacciando nubifragi intensi e forti venti su molte aree del Paese. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, l’impatto di questa potente perturbazione si farà sentire anche sul nostro territorio, portando condizioni di maltempo particolarmente violente. quando e dove colpirà l’ex uragano Kirk A partire da mercoledì 9 ottobre, le prime conseguenze dell’ex uragano Kirk si manifesteranno con piogge e venti forti nel nord-ovest dell’Italia, coinvolgendo in particolare la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Nel frattempo, l’ex uragano raggiungerà anche la costa occidentale dell’Europa, colpendo la Francia con forti temporali e mareggiate. Urbanpost.it - Arriva in Italia l’uragano Kirk: ecco dove e quando colpirà (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme meteo inper, con il rischio di fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore. Il sistema, declassato a ex uragano, si avvicina dalla zona atlantica, minacciando nubifragi intensi e forti venti su molte aree del Paese. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, l’impatto di questa potente perturbazione si farà sentire anche sul nostro territorio, portando condizioni di maltempo particolarmente violente.l’ex uraganoA partire da mercoledì 9 ottobre, le prime conseguenze dell’ex uraganosi manifesteranno con piogge e venti forti nel nord-ovest dell’, coinvolgendo in particolare la Liguria, il Piemonte e la Lombardia. Nel frattempo, l’ex uragano raggiungerà anche la costa occidentale dell’Europa, colpendo la Francia con forti temporali e mareggiate.

