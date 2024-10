Ariana Grande firma la colonna sonora di Wicked, film di cui è anche attrice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In arrivo l’album di Ariana Grande che contiene la colonna sonora di Wicked, film che vede protagonista anche nelle vesti di attrice È stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 22 novembre di Wicked: The Soundtrack, la colonna sonora ufficiale di Wicked, attesissimo film in arrivo in Italia giovedì 21 novembre e di cui la superstar internazionale, artista pluripremiata e attrice Ariana Grande è protagonista insieme a Cynthia Erivo. Oltre a uscire su tutte le piattaforme digitali, Wicked: The Soundtrack con le sue 11 iconiche tracce è preordinabile anche in formato fisico sullo shop Universal nelle versioni CD, 2LP e 2LP Picture Disc. .com - Ariana Grande firma la colonna sonora di Wicked, film di cui è anche attrice Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In arrivo l’album diche contiene ladiche vede protagonistanelle vesti diÈ stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 22 novembre di: The Soundtrack, laufficiale di, attesissimoin arrivo in Italia giovedì 21 novembre e di cui la superstar internazionale, artista pluripremiata eè protagonista insieme a Cynthia Erivo. Oltre a uscire su tutte le piattaforme digitali,: The Soundtrack con le sue 11 iconiche tracce è preordinabilein formato fisico sullo shop Universal nelle versioni CD, 2LP e 2LP Picture Disc.

