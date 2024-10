ApritiModa: visite gratuite nei laboratori e atelier alla scoperta dei segreti del Made in Italy (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, torna il 19 e 20 ottobre. Due giorni per entrare all'interno di aziende, laboratori, atelier, prendendo parte a visite gratuite per scoprire le bellezze e i segreti della moda italiana Vanityfair.it - ApritiModa: visite gratuite nei laboratori e atelier alla scoperta dei segreti del Made in Italy Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La manifestazione, giuntasua ottava edizione, torna il 19 e 20 ottobre. Due giorni per entrare all'interno di aziende,, prendendo parte aper scoprire le bellezze e idella moda italiana

