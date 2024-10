Bergamonews.it - Allerta meteo in Bergamasca: da mezzanotte rischio idraulico in molti paesi della provincia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovapere idrogeologico. Anche per la serata di mercoledì 9 ottobre la sala operativaprotezione civileLombardia ha diramato un altro codice rosso che riguarda ladi Bergamo. Nelle valli bergamasche dalle 21 di mercoledì 9 ottobrerossa peridrogeologico. In tutto l’arco, dalle valli alla pianura passando per la città,rossa perdalladel 10 ottobre (arancione dalle 21 di mercoledì). Ilha dato tregua per metàgiornata di mercoledì, dopo che nella serata di martedì la pioggia ha causato frane, fiumi in piena ed esondazioni, tenute a bada con sacchi di sabbia. L’incubo però non è ancora finito.