Yellow party a Vivido (Di martedì 8 ottobre 2024) Vivido si illumina di una nuova luce con il Friday Yellow. Venerdì 11 ottobre vi aspettiamo con un'esplosione di musica, colori e divertimento. Novità con la new dinner dalle ore 20. Dalle 23.00 disco club con musica house commerciale. Info e prenotazioni: 347 2659882 Firenzetoday.it - Yellow party a Vivido Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)si illumina di una nuova luce con il Friday. Venerdì 11 ottobre vi aspettiamo con un'esplosione di musica, colori e divertimento. Novità con la new dinner dalle ore 20. Dalle 23.00 disco club con musica house commerciale. Info e prenotazioni: 347 2659882

Festa delle Offerte Prime: le migliori cuffie e auricolari in sconto - La Festa delle Offerte Prime porta incredibili sconti su cuffie e auricolari di alta qualità, con opportunità imperdibili per chi cerca il meglio in termini di suono, comfort e design. (tomshw.it)

A 100 anni dalla morte di Puccini, la regione Toscana presenta "L'Altro Giacomo" - Lunedì 14 ottobre alle 21, al Teatro delle Pergola, andrà in scena lo spettacolo di e con Renato Raimo, che torna a Firenze con un evento a ingresso gratuito per restituire un racconto inedito della f ... (agi.it)

Sorelle Katia Ricciarelli, chi sono: “Maria Luisa morta a 29 anni, l’incidente…”/ “Anna è in RSA” - Katia Ricciarelli, chi sono le sorelle Maria Luisa e Anna: il tragico incidente della sorella maggiore e le condizioni di salute della sorella minore. (ilsussidiario.net)