WWE | Jey Uso difende con successo ma poi lui e il New Day vengono travolti dalla furia di Breakker

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quest notte Raw è tornato al format da due ore, ma l’ha fatto con una card di tutto rispetto e ben due match titolati. Oltre al main event per il titolo mondiale, l’opener della serata è stato invece il match che ha messo in palio il titolo Intercontinentale tra Jey Uso e Xavier Woods. Il membro del New Day ha ottenuto questa opportunità grazie al compagno Kofi Kingston la scorsa settimana, nel tentativo di riportare un po’ di sereno all’interno di un tag team sull’orlo della crisi.devastante Xavier Woods è apparso determinato e ha messo in difficoltà Jey Uso in alcuni frangenti, ma al campione è bastato approfittare di un errore dello sfidante per chiudere in suo favore l’incontro. Woods dopo un superkick è salito sul paletto per la sua Limit Break, ma è stato intercettato dal campione con un Superkick in pieno volto seguito dall’Uso Splash per la vittoria.