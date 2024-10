Whitney Houston, morta la madre Cissy: la leggendaria cantante gospel aveva 91 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cissy Houston, leggendaria cantante gospel e madre della popstar Whitney Houston, è morta ieri mattina all’età di 91 anni nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award, Houston ha avuto una lunghissima carriera di successo come cantante, esibendosi sul palco al fianco di superstar come Elvis Presley e Aretha Franklin. Nata nel New Jersey nel 1933, Cissy Houston era la più giovane di otto figli. Ha iniziato a cantare in giovane età dopo aver formato un gruppo gospel con i suoi fratelli. Negli anni ’60 aveva formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi nomi come Otis Redding, Dusty Springfield e Dionne Warwick. Si esibirono anche nella canzone di successo di Van Morrison “Brown Eyed Girl”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –della popstar, èieri mattina all’età di 91nella sua casa del New Jersey in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. Vincitrice di due Grammy Award,ha avuto una lunghissima carriera di successo come, esibendosi sul palco al fianco di superstar come Elvis Presley e Aretha Franklin. Nata nel New Jersey nel 1933,era la più giovane di otto figli. Ha iniziato a cantare in giovane età dopo aver formato un gruppocon i suoi fratelli. Negli’60formato il gruppo rythm ad blues Sweet Inspirations, che ha cantato per grandi nomi come Otis Redding, Dusty Springfield e Dionne Warwick. Si esibirono anche nella canzone di successo di Van Morrison “Brown Eyed Girl”.

