Viso gonfio e cortisolo: la dottoressa Ines Mordente spiega cosa c’è di vero nel trend Moon Face (Di martedì 8 ottobre 2024) Cortisol Face o Moon Face è un trend virale su TikTok, che però si fonda su falsi miti che vanno sfatati, per evitare la proliferazione del fai da te e di pericolose generalizzazioni. Fanpage.it - Viso gonfio e cortisolo: la dottoressa Ines Mordente spiega cosa c’è di vero nel trend Moon Face Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Cortisolè unvirale su TikTok, che però si fonda su falsi miti che vanno sfatati, per evitare la proliferazione del fai da te e di pericolose generalizzazioni.

