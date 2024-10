Uragano Milton, il peggiore in 100 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) 21.36 L'Uragano Milton con i suoi venti a 230chilometri orari, dopo essersi abbattuto sulla regione messicana dello Yucatan, dove ha fatto registrare la prima vittima, è atteso nelle prossime ore in Florida dove raggiungerà i centri urbani di Tampa e St. Petersburg. L'Uragano è stato declassato a categoria 4, ma un milione di persone è in fuga dalle zone più esposte. "Rischiamo la tempesta peggiore in 100 anni", afferma il presidente Usa, Joe Biden. Milton potrebbe provocare danni per 175miliardi di dollari. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 21.36 L'con i suoi venti a 230chilometri orari, dopo essersi abbattuto sulla regione messicana dello Yucatan, dove ha fatto registrare la prima vittima, è atteso nelle prossime ore in Florida dove raggiungerà i centri urbani di Tampa e St. Petersburg. L'è stato declassato a categoria 4, ma un milione di persone è in fuga dalle zone più esposte. "Rischiamo la tempestain 100", afferma il presidente Usa, Joe Biden.potrebbe provocare dper 175miliardi di dollari.

Il ristorante di Hamilton e Di Caprio apre vicino a Monza : dove assaggiare hamburger e nuggets vegetali - Neat Burger, la catena di ristorazione plant-based che annovera tra gli investitori e sostenitori Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton raddoppia. La nuova sede aprirà ufficialmente. . . . Dopo l’arrivo al centro commerciale Merlata Bloom, il ristorante è pronto a inaugurare il suo secondo store a ... (Monzatoday.it)

Hamilton non sa più dove mettere i trofei vinti in Formula 1 : “Penso mi tocchi comprare un’azienda” - Lewis Hamilton all'Hungaroring è salito sul podio per la 200ª volta. Dopo la gara rispondendo a una domanda ha rivelato dove tiene i suoi trofei: "Ho noleggiati diversi spazi in un'azienda, ho preso tutti i posti disponibili. Ora mi che mi toccherà comprare la compagnia".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Norris risponde male a Hamilton dopo il GP Ungheria - Lewis è incredulo : “Dove eri tu 7 anni fa?” - "Continua a leggere . . In coda al GP di Ungheria dominato dalla McLaren con la vittoria di Piastri e il secondo posto di Norris, una nota polemica tra il pilota britannico di origine belga con Lewis Hamilton, dopo una semplice considerazione del 7 volte campione del mondo: "Volevo solo ... (Fanpage.it)