Ilgiorno.it - Uccise il figlio a coltellate. Condannato a nove anni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) È statoa 9e 4 mesi Paolo Corna, 77, che il 3 settembre 2023con treilGiambattista “Titta“, 54, dopo una lite. La lettura della sentenza da parte della Corte d’assise presieduta dal giudice Patrizia Ingrascì, a latere la collega Anna Ponsero. All’imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del legame familiare. Il difensore, avvocato Barbara Bruni, aveva chiesto il riconoscimento dell’attenuante della provocazione, non tanto e non solo per la richiesta di soldi il giorno dell’omicidio, quando ilcercò anche di aggredire la madre, ma per aver accumulato frustrazioni e difficoltà nel tempo per causa sua. L’istanza, così accolta e ritenuta prevalente sull’aggravante, ha fatto notevolmente scendere la condanna rispetto ai 21chiesti del pm Letizia Aloisio.