Torturati con acqua bollente e morsi dai topi: madre abusava di figli di 4 e 6 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Jessika Ahmetovic, 26enne, è stata condannata a dieci anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma per maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi due figli, di quattro e sei anni. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di sette anni, ma la gravità delle accuse ha spinto i giudici a infliggere una condanna più severa. La vicenda ha scosso profondamente l'opinione pubblica, soprattutto per la brutalità delle violenze subite dai piccoli. Il ritrovamento dei bambini e l'intervento della polizia La tragica storia è emersa lo scorso anno, quando i due bambini sono stati trovati a vagare per strada in condizioni disperate. Due poliziotti li hanno soccorsi e, una volta portati in ospedale, sono emerse le terribili violenze a cui erano stati sottoposti. I piccoli non sapevano né parlare né muoversi correttamente a causa delle privazioni subite.

