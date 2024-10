Tennis Djokovic | Futuro? Voglio continuare se il corpo lo permette

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Novakha costruito un legame speciale con la Cina nel corso della sua carriera e desidera godersi l’affetto dei fan locali anche all’Atp di Shanghai. Il serbo ha battuto Flavio Cobolli e ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale, dove troverà Roman Safiullin.non giocava dagli US Open, decidendo di lavorare alla riabilitazione completa del ginocchio dopo l’infortunio. “Ho giocato ad un ottimo livello fin dall’inizio”. Ha sentenziato in conferenza stampa. “Avevo un piano chiaro da realizzare e sapevo come eseguirlo. Era la prima volta che giocavo contro Cobolli, ma l’ho visto giocare ieri sera. Penso che quella lunga partita contro Wawrinka lo abbia influenzato un po’ fisicamente oggi, non era così acuto o reattivo. Ma sì, penso di essere stato solido da fondo campo, cercando sempre di dettare il gioco.