Lanazione.it - Tarros, settimana intensa. Domani in campo a Lucca

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "L’importante era vincere". Così, all’unisono coach Davide Diacci e il presidente Danilo Caluri, salutano il primo referto rosa della stagione. "La squadra non ha mai mollato – evidenzia il tecnico della– abbiano ancora problemi evidenti in difesa dove facciamo fatica a proteggere il ferro. Ed anche in attacco dobbiamo cercare un migliore equilibrio soprattutto contro le difese schierate a zona o comunque miste. Ed infatti abbiamo ‘improvvisato’ nell’attaccare quel tipo di difesa di Castelfiorentino". "Sotto l’aspetto caratteriale non rimprovero nulla ai ragazzi, sono da 10 e lode – rimarca ora il presidente Caluri –, ma facciamo ancora troppi tanti errori. Come squadra siamo indietro e se non miglioriamo ed in fretta il nostro obiettivo primario, cioè entrare nelle prime sei ed accedere ai play-off, resta solo utopia.