Taranto: incidente, morto 48enne In serata

Nel quartiere Paolo VI lo scontro fra un'auto ed una moto, per cause da dettagliare. Il conducente della motocicletta, 48 anni, è morto sul colpo. Il guidatore dell'automobile, ferito, è stato trasportato all'ospedale "Santissima Annunziata".

