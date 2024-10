Inter-news.it - Supercoppa Italiana, scherzo del destino: di mezzo ancora Inter-Bologna!

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il fantasma di Inter-torna a fare visita ai nerazzurri anche quest’anno. Il calendario digioca uno stranodel– Inter-e rinvio sembrano ormai andare a braccetto. Per unodelo, piuttosto, per una sgradevole fatalità, anche quest’anno la sfida di Serie A fra la squadra di Simone Inzaghi e quella dei rossoblù dovrà essere rimandata. Proprio come accadde due anni fa, quando il posticipo costò davvero caro ai nerazzurri. Mentre nel 2022, precisamente il 6 gennaio, la causa dello spostamento (al 27 aprile) del match fu dovuta al focolaio di Covid che aveva colpito la squadra bolognese, allora allenata da Siniša Mihajlovi?, questa volta il motivo è da riscontrare nel calendario della, appena reso noto.