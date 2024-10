Sparizione Maddie McCann, sospettato Christian Brueckner assolto da 5 accuse di stupri per altri casi, ma dovrà restare in carcere fino al 2025 (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner, l'uomo sospettato del rapimento della piccola Maddie McCann è stato assolto da 5 accuse di stupri relativi ad altri casi. Così ha deciso un tribunale di Germania: l'uomo dovrà comunque restare in carcere fino al 2025 per violenza sessuale. Sparizione Maddie McCann, il sospettat Ilgiornaleditalia.it - Sparizione Maddie McCann, sospettato Christian Brueckner assolto da 5 accuse di stupri per altri casi, ma dovrà restare in carcere fino al 2025 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024), l'uomodel rapimento della piccolaè statoda 5direlativi ad. Così ha deciso un tribunale di Germania: l'uomocomunqueinalper violenza sessuale., il sospettat

