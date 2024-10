Spagna il Premier Sanchez celebra Iniesta | Leggenda del calcio e persona esemplare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Oggi appende gli scarpini al chiodo Andres. Va in pensione una veradelmondiale ma soprattutto una“. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo X, ilspagnolo Pedrohato Andres, che si è ritirato dalgiocato. “Hai segnato il gol della nostra vita e hai preso il Paese sulle tue spalle, regalando allala prima Coppa del Mondo. Un gol che, come dici tu, ‘abbiamo segnato tutti’. Oggi hai detto che ‘i calciatori passano, la gente resta’. Tu invece, senza dubbio, sei uno di quelli che rimangono per sempre. Grazie per essere quello che sei dentro e fuori dal campo”, ha concluso, il: “del” SportFace.