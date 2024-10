Sonia Bruganelli: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sonia Bruganelli torna sulla lite con Mariotto e Lucarelli di sabato scorso a Ballando don le Stelle, spiegando di aver capito di essersi fatta male durante la prova di ballo: "Mi scuso perchĂ© ero in modalitĂ poco serena e perchĂ© mi aspettavo l'attacco". Ma non risparmia Selvaggia Lucarelli di critiche: "Ho una figli a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca". Fanpage.it - Sonia Bruganelli: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)torna sulla lite con Mariotto e Lucarelli di sabato scorso a Ballando don le Stelle, spiegando di aver capito di essersi fatta male durante la prova di ballo: "Mi scuso perchĂ© ero in modalitĂ poco serena e perchĂ© mi aspettavo l'attacco". Ma non risparmia Selvaggia Lucarelli di critiche: "Ho una figli a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca".

