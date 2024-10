Sistema di missione di attacco elettronico, Usa approvano vendita a Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il costo stimato è di 680 milioni di dollari: "Proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della Nato" Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato una possibile vendita militare estera al governo Italiano del Sistema di missione di Sbircialanotizia.it - Sistema di missione di attacco elettronico, Usa approvano vendita a Italia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il costo stimato è di 680 milioni di dollari: "Proposta disosterrà gli obiettivi di politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato della Nato" Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato una possibilemilitare estera al governono deldidi

Repubblica - Milan - Cardinale mette in vendita il suo 22% : nel dossier superbonus ai dirigenti - stadio e obiettivi minimi in campo - Che futuro per il Milan? Passano i mesi e con essi si avvicina la data di scadenza del vendor loan sottoscritto dal Fondo RedBird Capitals e... (Calciomercato.com)