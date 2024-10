Sim Tel Union Basket . Molto bene all’esordio. Vittoria a Fucecchio (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima di campionato e prima Vittoria per la Sim Tel Union Basket Prato. I ragazzi di Paoletti e Fabbri fanno visita alla Folgore Fucecchio senza Mendico, in panchina, ma non disponibile, e con Keita all’esordio assoluto, e riescono ad imporsi per 82-75. Fucecchio riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto, ma i pratesi trovano le giuste contromisure e riescono ad andare all’intervallo lungo in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Paoletti piazza il break che poi si rivelerà decisivo: sei bombe da tre nel quarto (tre del solo Bellandi) permettono di allungare fino al + 15 della penultima sirena. Nell’ ultimo quarto Fucecchio tenta di rientrare in partita aggrappato al talento di Orsini e di Menichetti. Ottime le prestazioni di Bogani, Ghiarè, Corsi e Bellandi, e più che buono l’esordio di Keita. Questo il tabellino Sim Tel Unionsket: Mendico n.e. Lanazione.it - Sim Tel Union Basket . Molto bene all’esordio. Vittoria a Fucecchio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prima di campionato e primaper la Sim TelPrato. I ragazzi di Paoletti e Fabbri fanno visita alla Folgoresenza Mendico, in panchina, ma non disponibile, e con Keitaassoluto, e riescono ad imporsi per 82-75.riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto, ma i pratesi trovano le giuste contromisure e riescono ad andare all’intervallo lungo in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Paoletti piazza il break che poi si rivelerà decisivo: sei bombe da tre nel quarto (tre del solo Bellandi) permettono di allungare fino al + 15 della penultima sirena. Nell’ ultimo quartotenta di rientrare in partita aggrappato al talento di Orsini e di Menichetti. Ottime le prestazioni di Bogani, Ghiarè, Corsi e Bellandi, e più che buono l’esordio di Keita. Questo il tabellino Sim Telsket: Mendico n.e.

Folgore Fucecchio - via al nuovo campionato. Il debutto è contro l’Union Basket Prato - A favore dei lanieri i due precedenti dello scorso anno, quando dopo il successo dell’andata a Fucecchio al termine di una gara comunque combattuta ed equilibrata, l’Union Basket Prato vinse anche al ritorno sul proprio parquet con uno scarto maggiore. A tenere a battesimo l’esordio in campionato ... (Sport.quotidiano.net)

Terni - la Union Basket ancora senza casa : “Siamo stanchi - non si può affrontare una situazione del genere” - La Union Basket è ancora senza casa. A oggi, 17 settembre, la società non ha ufficialmente locazione. Non un'ora di disponibilità di una palestra scolastica comunale, tantomeno una provinciale in cui potersi allenare. Da qui, l’appello del presidente Pierpaolo Pasqualini: “Siamo stanchi... (Ternitoday.it)

Centinaia di partecipanti a ‘Faenza sport in Unione’ : inaugurato il campetto da basket e baskin - Nel fine settimana si è concluso il programma dell'edizione 2024 di ‘Faenza sport in Unione’ la manifestazione che l’amministrazione comunale da anni organizza per festeggiare le decine di realtà e società del territorio che dedicano le loro attività alla crescita sana attraverso le tante... (Ravennatoday.it)