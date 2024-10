Tvpertutti.it - Se Mi Lasci Non Vale su Rai2 è plagio di Temptation Island? VIDEO

(Di martedì 8 ottobre 2024) Conche continua a dominare gli ascolti di Canale 5, la Rai ha deciso di lanciare il suo guanto di sfida con un nuovo docu-reality che sembra, per molti versi, una versione riveduta e corretta del format di Maria De Filippi. A fine ottobre arriverà Se MiNonsu, condotto da Luca Barbareschi, un programma che mette al centro sei coppie in crisi, pronte a decidere se continuare insieme o separarsi. Il rischio che questo nuovo show venga percepito come una copia diè dietro l'angolo. Barbareschi, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, presentando il programma, lo ha definito un "esperimento sociale" più che un classico reality. Un docu-reality, come ha spiegato in un'intervista a Libero, che mira a esplorare le dinamiche delle relazioni attraverso prove, candid camera e percorsi emotivi.