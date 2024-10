«Scuole chiuse anche mercoledì», ma è una fake news (Di martedì 8 ottobre 2024) BERGAMO. Interviene il Comune di Bergamo: «Non ci sono provvedimenti per la giornata del 9 ottobre riguardanti le Scuole». Ecodibergamo.it - «Scuole chiuse anche mercoledì», ma è una fake news Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) BERGAMO. Interviene il Comune di Bergamo: «Non ci sono provvedimenti per la giornata del 9 ottobre riguardanti le».

