Scomparsa di Greta Spreafico: indagati l’ex fidanzato Gabriele Lietti e l’amico Andrea Tosi (Di martedì 8 ottobre 2024) Rovigo, 8 ottobre 2024 – Una nuova e forse decisiva svolta sul caso di Greta Spreafico, la 53enne di Erba (Como) Scomparsa il 4 giugno 2022 in località Cà Tiepolo a Porto Tolle (Rovigo). La Procura ha iscritto nel registro degli indagati l'ex fidanzato Gabriele Lietti, ora imputato per i reati di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Il corpo di Greta Spreafico e la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati. Una medesima imputazione è stata formalizzata anche nei confronti di un amico della donna, Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle, già interrogato per le stesse ipotesi di reato, sebbene si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Sarebbe stato lui l’ultimo a vedere Greta Spreafico: ciò ha fatto concentrare fin da subito i sospetti su di lui. Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa di Greta Spreafico: indagati l’ex fidanzato Gabriele Lietti e l’amico Andrea Tosi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Rovigo, 8 ottobre 2024 – Una nuova e forse decisiva svolta sul caso di, la 53enne di Erba (Como)il 4 giugno 2022 in località Cà Tiepolo a Porto Tolle (Rovigo). La Procura ha iscritto nel registro deglil'ex, ora imputato per i reati di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Il corpo die la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati. Una medesima imputazione è stata formalizzata anche nei confronti di un amico della donna,, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle, già interrogato per le stesse ipotesi di reato, sebbene si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Sarebbe stato lui l’ultimo a vedere: ciò ha fatto concentrare fin da subito i sospetti su di lui.

Greta Spreafico scomparsa - l'ex fidanzato indagato per omicidio - Nuovo colpo di scena nel caso di Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba, in provincia di Como, scomparsa nel delta del Po rodigino il 4 giugno 2022. L'ex fidanzato della 53enne, Gabriele Lietti, è stato iscritto al registro degli indagati con le accuse di omicidio preterintenzionale... (Today.it)

Scomparsa Greta Spreafico - indagato anche l’ex compagno per omicidio e occultamento di cadavere - Anche l'ex fidanzato di Greta Spreafico, Gabriele Lietti, è stato indagato per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Oltre lui è iscritto nel registro degli indagati per gli stessi reati, anche Andrea Tosi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Andrea Tosi indagato per l’omicidio di Greta Spreafico - il fratello : “Vogliamo che si scopra la verità” - Continua a leggere . Andrea Tosi è indagato dalla Procura di Rovigo per omicidio nel caso di Greta Spreafico, la donna scomparsa nel 2022 da Erba (Como): "L'importante per noi è che non sia stata fatta cadere la cosa e che si continui a lavorare per scoprire qual è la verità", ha detto Simone ... (Fanpage.it)