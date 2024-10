"Schiavitù e santità nera": un convegno a 500 anni dalla nascita di Benedetto il Moro (Di martedì 8 ottobre 2024) Si svolgerà nei giorni 23 e 24 ottobre, presso la Facoltà Teologica di Sicilia e la Sala Magna dello Steri, un convegno internazionale di Studi dedicato a San Bendetto il Moro, che sotto la direzione scientifica della storica Giovanna Fiume, vedrà a confronto studiosi, alcuni dei quali Palermotoday.it - "Schiavitù e santità nera": un convegno a 500 anni dalla nascita di Benedetto il Moro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si svolgerà nei giorni 23 e 24 ottobre, presso la Facoltà Teologica di Sicilia e la Sala Magna dello Steri, uninternazionale di Studi dedicato a San Bendetto il, che sotto la direzione scientifica della storica Giovanna Fiume, vedrà a confronto studiosi, alcuni dei quali

Cambiamento climatico, Mattarella a Coldiretti: “Non bisogna avere paura del nuovo, occorrono ricette aggiornate” - “ Non bisogna avere paura del nuovo. Ribaltando l’immagine, non serve vino vecchio né in otri né in tempi nuovi. Vale per il cambiamento climatico. Occorrono ricette, soluzioni aggiornate, con la stes ... (ilfattoquotidiano.it)

A San Paolo la rievocazione della battaglia di Civitate - Tutto pronto per la rievocazione della battaglia di Civitate, evento bellico che – tra il 17 e il 18 giugno del 1053 nei pressi dell’attuale borgo dei Monti Dauni – vide gli uni contro gli altri i ... (foggiatoday.it)

Moro (Ean): “Abbiamo strumenti per prevenire le malattie neurologiche” - (Adnkronos) – "Quante famiglie in Italia e in Europa hanno persone con una malattia del cervello: l'Alzheimer, il mal di testa, l'ictus, il Parkinson. E quanta sofferenza c'è nelle famiglie, perché qu ... (sardegnareporter.it)