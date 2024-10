Movieplayer.it - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan è il braccio destro di Carlo Conti: tutto quello che farà

(Di martedì 8 ottobre 2024) In vista diha annunciato che saràa condurre sia le cinque serate diGiovani, tra novembre e dicembre, sia il Dopofestival a febbraio. Forse non condurrà direttamente, masarà uno dei protagonisti della prossima edizione della kermesse canora, come in tanti aveva pronosticato - anche da queste parti - dopo l'addio di Amadeus. Il conduttore piemontese sarà, in pratica, ildinell'avventura all'Ariston, e ad annunciarlo, durante il TG1 delle 20:00, è stato proprio il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival. IlGiovani diè un nuovo talent Cosaper? Alcune delle cose che in TV sa fare meglio: guidare un talent e condurre un late night show.