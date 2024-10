Liberoquotidiano.it - San Damiano, storia di una parabola di una Roma in bilico da sempre tra eternità e abisso

(Di martedì 8 ottobre 2024) A ridosso del monumento al Papa, Karol Wojty?a, un altro polacco s'aggira. Ed ecco, non è santo, costui, bensì diavolo. Intrappolato e filmato nel gorgo diTermini. Damian, senzatetto, trentacinquenne polacco, aspirante cantante in Italia, è il frontman del documentario di Gregorio Sassoli e Alessandro Cifuentes, San, che verrà presentato il 23 ottobre, al MAXXI, nell'ambito della Festa del Cinema di. E che, a dispetto del nome, è giustappunto un demone. Protagonista d'una catabasi nell'inferno lunga due anni. Primo attore d'un viaggio, talvolta vagabondaggio, nel tartaro che si estende fra i binari e le terme di Diocleziano. Qui dove Damian vive ma non dorme – il suo alloggio è in cima alle Mura Aureliane – e dove però sogna il successo. All'incirca come il protagonista del film di Matteo Garrone – ve lo ricordate – Reality, così “San” cerca la sua fama.