Rissa tra 15enni per una ragazza nel palazzo del Comune. Padre e zio si affrontano: un morto (Di martedì 8 ottobre 2024) Tragedia a Roma nel quartiere Alessandrino, nel quadrante Est della Capitale. Una lite tra 15enni finisce in tragedia e ci scappa il morto, dopo che i parenti di uno dei due decidono di fare una spedizione punitiva. L’autore dell’omicidio si chiama Manolo Colecchia. La vittima invece Marcello De Angelis, barista di Frascati di 25 anni. Secondo quanto si è appreso, nella notte di sabato scorso Colecchia, accompagnato dal fratello e dal nipote, che poco prima sarebbe stato picchiato dopo un litigio con un coetaneo nipote di De Angelis per una ragazza, si presenta nel cortile del Caat di via Vincenzo Tineo, il Centro per l’assistenza alloggiativa temporanea del Comune di Roma, che si trova fra Alessandrino e Tor Tre Teste. Partono prima grida di minaccia, poi la spedizione punitiva si conclude con l’accoltellamento di De Angelis che aveva difeso il nipote. Thesocialpost.it - Rissa tra 15enni per una ragazza nel palazzo del Comune. Padre e zio si affrontano: un morto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tragedia a Roma nel quartiere Alessandrino, nel quadrante Est della Capitale. Una lite trafinisce in tragedia e ci scappa il, dopo che i parenti di uno dei due decidono di fare una spedizione punitiva. L’autore dell’omicidio si chiama Manolo Colecchia. La vittima invece Marcello De Angelis, barista di Frascati di 25 anni. Secondo quanto si è appreso, nella notte di sabato scorso Colecchia, accompagnato dal fratello e dal nipote, che poco prima sarebbe stato picchiato dopo un litigio con un coetaneo nipote di De Angelis per una, si presenta nel cortile del Caat di via Vincenzo Tineo, il Centro per l’assistenza alloggiativa temporanea deldi Roma, che si trova fra Alessandrino e Tor Tre Teste. Partono prima grida di minaccia, poi la spedizione punitiva si conclude con l’accoltellamento di De Angelis che aveva difeso il nipote.

