Re Carlo, cure contro il cancro interrotte: il via libera dei medici (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è un importantissimo aggiornamento in merito alle condizioni di salute di Re Carlo. Finalmente i medici hanno concesso al sovrano il via libera per sospendere le cure. Cosa vuol dire tutto ciò per il suo stato di salute? L’emergenza è ormai alle spalle? Ecco tutti i dettagli riportati dalla stampa britannica. Re Carlo interrompe le cure Quello che è stato dato dai medici a Re Carlo è un segnale decisamente incoraggiante in merito al suo stato di salute. Il sovrano, che a novembre compirà 76 anni, ha ufficialmente interrotto le cure per il tumore che lo ha posto in serissimo pericolo di vita. La realtà dei fatti è però un po’ meno esaltante rispetto ai titoli di giornale. Occorre sottolineare infatti come Carlo potrà non ricorrere alla chemioterapia unicamente per il periodo che trascorrerà in Australia e a Samoa. Dilei.it - Re Carlo, cure contro il cancro interrotte: il via libera dei medici Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è un importantissimo aggiornamento in merito alle condizioni di salute di Re. Finalmente ihanno concesso al sovrano il viaper sospendere le. Cosa vuol dire tutto ciò per il suo stato di salute? L’emergenza è ormai alle spalle? Ecco tutti i dettagli riportati dalla stampa britannica. Reinterrompe leQuello che è stato dato daia Reè un segnale decisamente incoraggiante in merito al suo stato di salute. Il sovrano, che a novembre compirà 76 anni, ha ufficialmente interrotto leper il tumore che lo ha posto in serissimo pericolo di vita. La realtà dei fatti è però un po’ meno esaltante rispetto ai titoli di giornale. Occorre sottolineare infatti comepotrà non ricorrere alla chemioterapia unicamente per il periodo che trascorrerà in Australia e a Samoa.

Re Carlo sospenderà cure per il cancro durante visita in Australia e Samoa

