Queste aziende cercano persone che lavorino da casa: basta parlare italiano e… Tutti i dettagli (Di martedì 8 ottobre 2024) Di offerte di lavoro al momento non mancano, e ce ne sono alcune davvero interessanti, soprattutto per chi vorrebbe lavorare da casa. La pandemia ci ha fatto scoprire lo smart working, e a differenza di quello che si pensa, questa modalità di impiego continua a essere molto utilizzata, soprattutto dalle grande aziende. Money.it ha raccolto alcune proposte, davvero ghiotte, da parte di aziende che hanno necessità di assumere persone che parlano italiano, anche consentendogli di lavorare da casa. Si parte da Netflix, che presenta un'offerta a chi ha una conoscenza della lingua italiana quasi a livello madrelingua e voglia lavorare da remoto. Ai fini dell'assunzione è richiesto però il trasferimento in Grecia. "Gli italiani che vogliono candidarsi devono sapere che possono sì lavorare da casa, a patto che si risieda in Grecia".

