Lettera43.it - Processo Eni-Nigeria, i pm Spadaro e De Pasquale condannati a 8 mesi

(Di martedì 8 ottobre 2024) I pubblici ministeri di Milano Fabio Dee Sergiosono statia 8a Brescia nelin cui rispondono di rifiuto di atti d’ufficio per non aver depositato, è l’ipotesi, atti favorevoli alle difese nelEni/Shell-, che si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. Lo ha deciso il tribunale bresciano, presieduto da Roberto Spanò. Il tribunale ha stabilito che i due pm non hanno presentato prove cruciali nelsulla presunta tangente da un miliardo di dollari legata a concessioni petrolifere in. L’accusa afferma che questa omissione ha violato il diritto alla difesa degli imputati assolti.