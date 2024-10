Calcioweb.eu - Pontedera, scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Agostini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilhailche guiderà la squadradi Alessandro, arrivato in seguito alla sconfitta di sabato 6 ottobre a Carpi. Il comunicato del club “L’US Città dicomunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Leonardo Menichini. Classe 1953, ex calciatore di ruolo difensore con 202 presenze in Serie A e 31 in Serie B (le sue stagioni più significative alla Roma, al Catanzaro e all’Ascoli), Menichini conta una ultratrentennale carriera da, iniziata come vice di Carlo Mazzone e proseguita da “titolare” della panchina in numerose squadre di Serie B e Serie C (tra le altre Crotone, Salernitana e Reggiana). Nell’ultima annata è subentrato alla guida della Turris, portando la compagine campana al raggiungimento della salvezza nel girone C.