Lanazione.it - Penne, quaderni e matite. L’Emporio è rifornito in aiuto di chi ha bisogno

(Di martedì 8 ottobre 2024)solidale "Le dodici ceste" èdi materiale scolastico a disposizione delle famiglie in difficoltà. Nella raccolta che si è svolta pochi giorni fa alla Coop di Agliana, grazie ai volontari della Caritas e della Misericordia, in collaborazione con la sezione soci Coop e la Fondazione Il cuore si scioglie, sono state raccolte oltre 800, 500 lapis, 500, 200 confezioni di, 100 ricambi di fogli mobili, 60 album da disegno, 160 stik di colla, squadre, righelli, compassi, pennarelli, evidenziatori, gomme, forbici e appuntalapis. Tutto offerto da tanti cittadini aglianesi e delle zone vicine nella giornata dedicata alla raccolta di articoli per la scuola. Sabato 12 ottobre è in programma una raccolta di prodotti alimentari di prima necessità, sempre alla Coop di Agliana, dalle 8 alle 20.