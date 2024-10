Tvpertutti.it - Pace tra Magalli e Volpe, lui spiazza: «Potremmo fare programma insieme»

(Di martedì 8 ottobre 2024) L'ostilità che c'è tra Giancarloe Adrianarisale a tanti anni fa, quando i due ebbero delle pesanti discussioni mentre co-conducevano I Fatti Vostri. Il livore è proseguito per diverso tempo, sta di fatto che i due si sono spesso trovati a doversi affrontare faccia a faccia anche nelle aule di tribunale. Proprio di recente, gli ex volti de I Fatti Vostri su Rai2 si sono rivisti in sede legale per discutere dell'ultima querela che la donna ha sporto contro il suo ex collega. Ebbene, proprio in tale occasione, tra di loro è accaduto l'impensabile. Adrianae Giancarlohanno fatto la. A raccontare come siano andate le cose è stato direttamente il conduttore nel corso di un'intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.