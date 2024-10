NATO IL 6 OTTOBRE: SU RAI1 UN FILM DI PUPI AVATI IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DELLA RADIO (Di martedì 8 ottobre 2024) “NATO il Sei OTTOBRE” è un docuFILM per RAI1 firmato PUPI AVATI per raccontare la vita del Paese con un viaggio che inizia il 6 OTTOBRE del 1924 e arriva fino a oggi. In quel giorno così speciale per la nostra storia, la RADIO, alle ore 21.00, faceva il suo primo timido ingresso nelle case degli italiani, trasmettendo un breve annuncio ufficiale (lo lesse Ines Viviani Donarelli) seguito dal concerto inaugurale del Quartetto Opera n.7 di Haydn. In “NATO il Sei OTTOBRE” – prodotto da Duea FILM per Rai documentari, in onda martedì 8 OTTOBRE alle 21.30 su RAI1 – si immagina che, quel giorno, alla stessa ora, in un quartiere popolare di Roma nascesse un bambino ed emettesse il suo primo vagito nello stesso esatto istante in cui Ines Donarelli – dopo aver letto il suo breve comunicato – dava il via alle prime note di Haydn che entravano magicamente nei salotti degli italiani. Bubinoblog - NATO IL 6 OTTOBRE: SU RAI1 UN FILM DI PUPI AVATI IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DELLA RADIO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di martedì 8 ottobre 2024) “il Sei” è un docuperfirmatoper raccontare la vita del Paese con un viaggio che inizia il 6del 1924 e arriva fino a oggi. In quel giorno così speciale per la nostra storia, la, alle ore 21.00, faceva il suo primo timido ingresso nelle case degli italiani, trasmettendo un breve annuncio ufficiale (lo lesse Ines Viviani Donarelli) seguito dal concerto inaugurale del Quartetto Opera n.7 di Haydn. In “il Sei” – prodotto da Dueaper Rai documentari, in onda martedì 8alle 21.30 su– si immagina che, quel giorno, alla stessa ora, in un quartiere popolare di Roma nascesse un bambino ed emettesse il suo primo vagito nello stesso esatto istante in cui Ines Donarelli – dopo aver letto il suo breve comunicato – dava il via alle prime note di Haydn che entravano magicamente nei salotti degli italiani.

ASCOLTI TV 6 OTTOBRE 2024 : SUPER RAI1 TRA AFFARI TUOI (27 - 2%) E CENTO (19 - 2%) - LA ROSA DELLA VENDETTA (13 - 9%) - LE IENE (9 - 7%) - FAZIO (9 - 3%+8%) - AMICI (24 - 5%) - 46 Person of Interest – 397 4. 20Spider-Man: Far From Home – 343 2. 97Verissimo: I Saluti – 2054 18. 05 LA CORRIDA NELL’ARENA DEL LUNEDÌ: AMADEUS CONTRO TUTTO E TUTTI. 22 Ma Come Fa a Far Tutto? – 169 1. 82 4 di Sera Weekend – 844 4. I. 47 Uno Mattina in Famiglia – 1337 23. 90 L’Invenzione del ... (Bubinoblog)

Ballando con le stelle 2024 - stasera su Rai1 : anticipazioni del 5 ottobre. Arriva Barbara D’Urso “ballerina per una notte” - L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1. 35 torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. Ballando con le stelle 2024, cast e coppie Ecco il cast di Ballando ... (Superguidatv.it)

Don Matteo 14 da giovedì 17 ottobre su Rai1 : le anticipazioni e le prime foto della fiction con Raoul Bova - Don Matteo 14 sta per arrivare su Rai1. Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e tante new entry nelle nuove puntate. Le anticipazioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)