Nations League | Gosens torna a vestire la maglia della Germania

(Di martedì 8 ottobre 2024) Robinha fatto ritorno in Nazionale. Il terzinoFiorentina è stato convocato dal ct Julian Nagelsmann dopo l’infortunio alla caviglia di David Raum, che lo ha costretto a lasciare il ritiro.è dunque partito alla volta di Herzogenaurac, quartier generaleNazionale a cui non si univa da marzo dello scorso anno. Il calciatore vanta già venti presenze con la, essendo stato convocato per Euro2020, ma non per i Mondiali di Qatar 2022, nè l’ultima edizionerassegna continentale. La nazionale tedesca si prepara ora a sfidare la Bosnia-Erzegovina nella partita prevista per venerdì sera, prima di vedersi impegnata lunedì 14 ottobre contro l’Olanda. Entrambe le partite saranno valide per il gruppo 3 dilaSportFace.