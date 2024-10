Napoli, Lobotka ci crede: «Scudetto? Con Conte può essere una stagione speciale, sta alzando il livello di tutti» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sulla stagione degli azzurri con Conte. tutti i dettagli in merito Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della Slovenia degli obiettivi degli azzurri in Serie A. OBIETTIVO Scudetto – «Questa stagione può essere speciale, ma siamo solo all’inizio. Rispetto allo scorso anno, quando ci mancava un po’ Calcionews24.com - Napoli, Lobotka ci crede: «Scudetto? Con Conte può essere una stagione speciale, sta alzando il livello di tutti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Stanislav, centrocampista del, sulladegli azzurri coni dettagli in merito Stanislav, centrocampista del, ha parlato dal ritiro della Slovenia degli obiettivi degli azzurri in Serie A. OBIETTIVO– «Questapuò, ma siamo solo all’inizio. Rispetto allo scorso anno, quando ci mancava un po’

