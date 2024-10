Sport.periodicodaily.com - Moldova-Andorra: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega D di Nations League 2024/2025. I padroni di casa cercano l’allungano in classifica contro gli ospiti che, invece, sono all’ultima spiaggia.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Zimbru di Chisinau.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, trovandosi in un girone a tre, sono alla seconda partita del torneo ed hanno già conquistato i primi tre punti contro Malta ed un ulteriore vittoria consentirebbe di andare in fuga e distanziare le rivali. La Nazionale di Clescenco vuole dare continuità agli ultimi progressi mostrati in occasione delle qualificazioni ad Euro 2024. Gli ospiti, invece, si sono arresi tra le mura amiche a Malta ed ora non possono più sbagliare.