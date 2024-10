Tvpertutti.it - Milly Carlucci annuncio su Ballando con le Stelle: «Grandi colpi di scena»

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le prime due puntate di questa nuova edizione dicon lesi sono rivelate un grande successo dal punto di vista degli ascolti TV. Specie quella di sabato scorso, che ha visto debuttare Barbara d'Urso come ballerina per una notte, ha raggiunto vette elevate (QUI tutti i risultati), che rendono impossibile non dichiarare questa edizione decisamente soddisfacente, almeno per il momento. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta direttamentela quale ha fatto delle confessioni in merito al talent show di Rai1 sull'ultimo numero del magazine Nuovo. La donna ha svelato qualche spoiler in merito a quello che accadrà e che il pubblico deve aspettarsi, ma non solo.