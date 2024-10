Unlimitednews.it - MIcrobioma vulvare, ecco come tenerlo in salute

(Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – La vulva è l’organo femminile più visibile eppure meno conosciuto e più trascurato. E’ abitata dal, insieme di microrganismi amici tra cui il Lactobacillus Crispatus. Quando ilè in(“eubiosi”) riduce anche la vulnerabiltà alle infezioni. Quando ilè alterato (“disbiosi”) potenzia l’aggressività di agenti infettivi invasori. In quali condizioni è utile portare truppe alleate, tra cui il Lactobacillus Crispatus, per aiutare ila tornare in eubiosi? A parlarne è la prof.ssa Graziottin, ginecologa e oncologa. abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo